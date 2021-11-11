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سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

بنك الإسكندرية يعرض السعر عند 18.05
فاطمة إمام 10:09 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:09 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تباين شراء وبيع سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وجاء سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

اظهر التقرير الصباحي للمال وصول اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصلت مستويات شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، وصل إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبحسب اخر تحديث للعملة الأوروبية جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، وصل إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ويعرض بنك قناة السويس سعر اليورو أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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