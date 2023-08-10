سعر اليورو اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

شهدسعر اليورو اليوم الخميس 10-8-2023، ارتفاعًا امام نظيره في السوق المصري الجنيه، في بداية تعاملاته الصباحية على شاشات تداولات العملات الموجودة داخل فروع البنوك، إضافة إلى سعر العملة المحدث على المواقع الرسمية للمصارف العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر أوروبا الموحدة بالسوق 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع، في اخر تحديث لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتقدم جريدة المال مسحًا شاملًا لسعر صرف شراءًا وبيعًا، والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

عرضت فروع بنك الشركة المصرفية سايب سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 33.84 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

على مستوى المصارف الحكومية.. جاء سعر اليورو داخل “بنك مصر” عند مستوى 33.72 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك القاهرة 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك الإسكندرية أمام عملة مصر المحلية 33.83 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

على نحو قريب .. جاء سعر اليورو بمستهل تعاملات بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه المصري عند 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

على صعيد المصارف الإسلامية في مصر .. بلغ سعر اليورو في أمام الجنيه داخل بنك البركة 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو على موقع بنك كريدي أجريكول الإلكتروني في بداية التعاملات إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل قطر الوطني الأهلي المصري 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

اختتمت المال بعرض سعر اليورو اليوم داخل أكبر بنوك مصر البنك الأهلي المصري والتي سجلت 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.