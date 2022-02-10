سعر اليورو اليوم الخميس 10-2-2022 في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10فبراير 2022، على نفس مستويات أمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس مستويات أمس حافظ سعر اليورو الأوروبي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهر احدث تقرير للمال استقرار سعر اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وحافظ سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى نفس مستويات استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبحسب اخر تحديث للعملة الأوروبية داخل السوق، وصل سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على مستواه بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات أمس الأربعاء استقر سعر اليورو تعاملاتها مقابل الجنيه المصري عند 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التحديثات الأخيرة لسعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.