سعر اليورو اليوم الخميس 10-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 10-11-2022، في بداية التداول على العملات في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، 24.43 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال»، تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة أوروبا، في البنوك الخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية والحكومية، بحسب شاشات التدوال اللحظية في الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 24.41 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، إلى 24.31 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 24.34 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل سعر اليورو أمام الجنيه، إلى 24.33 جنيه للشراء، و 24.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، إلى 24.38 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل مستوى صرف عند: 24.41جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر اليورو في الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.39 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.