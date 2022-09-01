تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-9-2022 في نهاية التعاملات البنكية، بين عدد من البنوك، ليتراوح بين 19.16 للشراء إلى 19.24 جنيه للبيع، إلا بنك واحد سجل فيه اليورو أعلى سعر وهو 19.47 جنيه للبيع، وحسب آخر ما صدر من تحديثات يومية من البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» متوسط سعر العملة الأوروبية في عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 19.06 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.24 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر صرف اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي، 18.99 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي أعلى رقم وهو 19.47 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 19.17 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.19 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.