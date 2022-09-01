سعر اليورو اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

وصل سعر اليورو اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات البنكية إلى مستوى: 19.15 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية؛ بعد تحقيقه لانخفاضٍ أمس الأربعاء في نهاية التعاملات البنكية بمقدار 5 قروش للشراء، ويعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي متوسط سعر العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبدأ مؤشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.17 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.24 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك البركة

واستقر سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.