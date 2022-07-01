سعر اليورو اليوم الخميس 1-7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر تقرير المال الصباحية سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.65 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر شراء وبيع اليورو فى تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 19.67 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقرت أسعار شراء وبيع اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.67 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.