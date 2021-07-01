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سعر اليورو اليوم الخميس 1-7-2021 في البنوك المصرية

ابوظبي الإسلامي يقد م اعلى سعر لليورو في السوق
فاطمه امام 11:11 ص, الخميس, 1 يوليو 21 11:11 ص, الخميس, 1 يوليو 21

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بدأ سعر اليورو اليوم تداولات الشهر الجاري اليوم الخميس 1-7-2021، باستقرار على نفس مستوى شراء وبيع العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، امس الأربعاء، داخل شبكة فروع عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقاً للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورومقابل الجنيه المصري داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى 18.55 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلى المصرى على مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بشركة مصر للصرافة جاء سعر صرف اليورو اليوم عند 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع بنهاية التعاملات، وفقاً لرصد منصة المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية الذي تقدمه خدمة لقرائها.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

مقابل الجنيه المصري جاء سعر اليورو عند قيمة 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر

سعر اليورو اليوم في بنك cib

بحسب شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي وصل الدولار مقابل نظيره المصري عند 18.59 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي المستوى الأعلى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند 18.63 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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