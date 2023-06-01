سعر اليورو اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل العملة المحلية بختام التعاملات

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم المعروض بالموقع الإلكتروني لبنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو وفقاً لموقع البنك التجاري الدولي على شبكة الانترنت: 32.89 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 32.88 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.
سعر العملة الاوروبية الموحدة في بنك سايب
سعر
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
سعر اليورو بموقع البنك الأهلى المصرى: 32.78 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي: عند 32.89 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 32.81 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سعر اليورو بموقع بنك الإسكندرية على شبكة الانترنت: 32.89 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 32.89 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر: 32.98 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر