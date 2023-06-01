سعر اليورو اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل العملة المحلية بختام التعاملات

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم االخميس 1-6-2023 ، مقابل العملة المحلية، بختام التعاملات المصرفية، حسب ما نشرته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وبلغت عملة الاتحاد الأوروبي متوسط بقيمة 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وتنشر «المال» تقرير بأسعار العملة الأوروبية الموحدة وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم المعروض بالموقع الإلكتروني لبنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو وفقاً لموقع البنك التجاري الدولي على شبكة الانترنت: 32.89 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 32.88 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الاوروبية الموحدة في بنك سايب

سعر

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

بموقع بنك سايب: 32.89 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو بموقع البنك الأهلى المصرى: 32.78 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي: عند 32.89 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 32.81 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو بموقع بنك الإسكندرية على شبكة الانترنت: 32.89 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 32.89 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر: 32.98 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر

اليوم فى بنك قناة السويس: 32.89 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.