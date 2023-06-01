سعر اليورو اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
حقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 32.94 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.82 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر
بلغ سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 32.88 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
شهد سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني
عرض سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.84 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
طرح سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.