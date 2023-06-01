سعر اليورو اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية انخفاض لسعري الشراء والبيع، في آخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 32.93 جنيه للشراء، و 33.04 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 32.94 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.82 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 32.88 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

شهد سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.84 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.