سعر اليورو اليوم الخميس 1-4-2021 في البنوك المصرية

كريدي أجريكول يقدم أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك

استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع مقابل في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 إبريل 2021، مقارنة تعاملات أمس بحسب السعر المعلَن على شاشات التداول اللحظية في البنك المركزي وفي عدد من البنوك وشركات الصرافة الكبرى العاملة في السوق المحلية المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم مقابل نظيره المصري على مستويات شراء العملة أمس داخل بنك مصر، بينما ارتفعت قرشين على مستوى البيع على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

كما استقر سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC، إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع. صرف اليورو في البنوك

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

ووفقا لتقرير المال على سعر اليورو مقابل نظيره المصري في السوق المحلية .. جاء سعر بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، ببداية تعاملات اليوم 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

اظهرت شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك، استقرار سعر اليورو اليوم ببداية التداولات عند 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وفيما يخص أعلي قيمة لبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.. يقدم بنك فيصل الإسلامي السعر بنهاية التداولات عند 18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه في بداية تداولات اليوم في السوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المصرية.. يقدم بنك كريدي أجريكول السعر عند 18.51 جنيه للبيع.