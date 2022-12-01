سعر اليورو اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه المصرى، بأكثر من 25 قرشا للشراء، وأكثر من 20 قرشا للبيع، فى نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ووصل إلى 25.60 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع ، بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصرى، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى حقق 25.51 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى، 25.47 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصرى 25.47 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وصل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.54 جنيه للشراء، و 25.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

أما سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى قدر بــ 25.47 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

شهد سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى 25.51 جنيه للشراء، و 25.75 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى 25.47 جنيه للشراء، و 25.86 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

سعر اليورو اليوم في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى سجل 25.55 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 25.48 جنيه للشراء 25.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصرى إلى 25.48 جنيه للشراء، و 25.75 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

قدر سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى بــ 25.56 جنيه للشراء، و 25.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

وشهد سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى، 25.47 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 25.50 جنيه للشراء، و 25.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

أما سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى فسجل 25.54 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.