سجل سعر اليورو اليوم الخميس 1-12-2022، ببداية التعاملات في البنوك المصرية، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.41 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 25.47 جنيه للشراء، و 25.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 25.47 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 25.50 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 25.47 جنيه للشراء، و 25.69 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى صرف عند: 25.54 جنيه للشراء، و 25.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.51 جنيه للشراء، و 25.75 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.56 جنيه للشراء، و 25.73 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 25.55 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 25.48 جنيه للشراء، و 25.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 25.49 جنيه للشراء، و 25.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سعر اليورو أمام الجنيه، سجل مستوى صرف عند: 25.51 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري إلى 25.47 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.