سعر اليورو اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

الاستثمار العربي يقدم أعلى سعر لليورو في السوق

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر اليورو اليوم الخميس 8 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، وبحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُعدة المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

داخل ثاني أكبر مصر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول وعلى شاشات التداول اللحظية سجل مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر عند 18.41 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات اليورو بفروع البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من أمام الجنيه عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

تستعرض شركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو عند 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات، على نفس مستويات أمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية. جاء مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عند مستوى 18.39 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وصل أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه ببنك الأسكندرية .

سعر اليورو اليوم في بنك cib

بحسب شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي لمستويات عند 18.43 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يواصل بنك الاستثمار العربي في عرض اليورو مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.