سعر اليورو اليوم الجمعة 8-9-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية داخل مصر استقرار سعر اليوم الجمعة 8-9-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس مستوياته المعلنة في المصارف العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليصل متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفية إلى مستويي 33.02 جنيه للشراء، و33.13 للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر أمام الجنيه، لترصد المنصة الإلكترونية لجريدة المال خلال السطور التالي سعريي شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية أمام الجنيه المصري، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر موقع بنك الإلكتروني وصول سعر اليورو اليوم مقابل عملة مصر المحلية إلى مستويات 32.86 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.03 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في ميد بنك

أبقى ميد بنك على مستويات سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 32.98 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

كما وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى مستويات 32.98 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو أمام نظيره عملة مصر المحلية في بنك قناة السويس إلى مستويات 32.97 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف المتحد

جاء سعر أمام نظيره المصري داخل فروع المصرف المتحد، عند مستويات 32.81 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

فيما يخص البنوك الإسلامية في مصر، وصل سعر اليورو في بنك البركة أمام العملة المصريية إلى 33.05 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

عرض موقع بنك بلوم الإلكترونية وصول سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.50 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ابقي البنك الأهلي المصري على سعر اليوم أمام الجنيه المصر عند مستوى 32.86 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.