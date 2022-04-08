سعر اليورو اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 8 إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بدأ سعر اليورو تداولاته الصباحية أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وجاء سعر شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.86 للشراء ، و20.06 للبيع، بحسب أخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبلغ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و20.06 للبيع.