سعر اليورو اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل نظيره الجنيه المصري بنفس المستويات التي عرضتها البنوك العاملة في السوق المحلية داخل فروعها ومواقعها الإلكترونية أمس الخميس، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر، ليسجل متوسط صرف عملة أوروبا الموحدة 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي، ليصل سعري شراء وبيع العملة الأوروبية داخل البنوك إلى:

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليوممقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك الاستثمار العربي مستوى 33.18 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 33.18 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك بلوم إلى مستوى 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

جاء سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني عند 33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي إلى 33.17 جنيه للشراء، و33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري عند 33.07 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

كما استقر سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك مصر عند 33.07 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية إلى 33.07 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 33.24 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.