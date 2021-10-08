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سعر اليورو اليوم الجمعة 8-10-2021 في مصر

بنك الاسكندرية يعرض سعر اليورو عند 18.11 جنيه
فاطمة إمام 10:02 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 10:02 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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يواصل سعر اليورو اليوم  في الحفاظ على مستوياته لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الجمعة إجازة القطاع المصرفي الأسبوعية . طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وعلى نفس مستويات الأربعاء الماضي يواصل سعر اليورو استفراره بشركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبحسب التقرير الصباحي للمال جاء سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، إلى 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما أظهر التقرير أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

يقدم البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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