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سعر اليورو اليوم الجمعة 7-1-2022 يستقر ببداية التعاملات

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:02 ص, الجمعة, 7 يناير 22 9:02 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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في بداية التعاملات استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 7-1-2022، في بداية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.66 جنيه للشراء، و17.780 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأوضحت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول جاء 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

اظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغت مستويات سعر صرف اليورو عند 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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