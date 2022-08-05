سعر اليورو اليوم الجمعة 5-8-2022 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليورو اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، على استقراره أمام الجنيه المصري، بحسب ماكينات الصرف الألي، ووفقًا لآخر تحديث في نهاية تعاملت أمس الخميس، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووصل سعر صرف اليورو حسب آخر تحديث أمس من البنك المركزي المصري إلى 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، ويستعرض موقع “جريدة المال” في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، في عدد من البنوك

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع حسب ماكينات الصرف الألي.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 19.35 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي بالبنوك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 19.35 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصرف الألي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.