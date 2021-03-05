سعر اليورو اليوم الجمعة 5-3-2021 في البنوك المصرية

وجاء متوسط صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98 جنيه، و19.05 جنيه.

أوقفت العطلة الأسبوعية للبنوك حركة صعود اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية بالبنوك وشركات الصرافة، حيث يتخذ القطاع المصرفي من يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

وجاء متوسط صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98 جنيه، و19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو على مستويي الشراء والبيع مقابل العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، لتصل إلى 18.87 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو الأوروبي تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري تداولات اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبحسب آخر تحديثات البنوك على سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري.. يمكن للأفراد والشركات الحصول على اليورو داخل فروع HSBC، عند 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وعن آخر التعاملات على العملة الأوروبية داخل بنك قطر الوطني الأهلى تداولات اليوم على ارتفاع طفيف مقابل تعاملات أمس على مستوى الشراء والبيع، لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وبحسب تقرير المال على أسعار العملات اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وفيما يخص أعلى قيمة للعملة الأوروبية اليوم بينت مؤشرات على شاشة التداول اللحظية بنك كريدي أجريكول للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبلغت مستويات صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أقل مستوى اليورو في مصر

وفيما يخص أدنى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث يقدمه بنك الإسكندرية عند 19.02 جنيه للبيع.