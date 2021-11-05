سعر اليورو اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

على نفس مستويات أمس يستقر سعر اليورو اليوم الجمعة 5-11-2021، أمام نظيره في السوق المحلية الجنيه المصري بالتداولات الصباحية داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، على نفس مستويات أمس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس مستويات أمس استقر سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول ، إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية في مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري؛ وصل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى نفس مستويات أمس يستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وأظهرت التحديثات الاخيرة للعملات وصول سعر صرف اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما بينت اخر التحديثات على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي وصول اليورو أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.