سعر اليورو اليوم الجمعة 4-8-2023 أمام الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 4-8-2023 أمام الجنيه المصري، تزامنا مع عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر صرف عملة أوروبا الموحدة 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، وفقًا للتحديث للبنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، الخاص بمتوسط أسعار صرف العملات داخل سوق الصرف, حيث يعرض السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة في البنوك على مستوى الشراء والبيع.

سعر اليورو في ميدبنك

سجل سعر اليورو اليوم بقيمة: 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.97 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

استقر سعر في داخل بنك القاهرة عند 33.69 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو على موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك التنمية الصناعية عند: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.66 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع،

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو اليوم داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 33.74 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري 33.55 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع

سعر اليورو بنك التعمير والإسكان

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد إلى33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.