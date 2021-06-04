سعر اليورو اليوم الجمعة 4-6-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 4-6- 2021، استقرارا بختام التداولات الأسبوعية مقابل الجنيه، داخل جميع شبكة فروع أكبر عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة نظراً للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، بحسب السعر المعلَن على شاشات التداول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، ووصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه داخل سوق الصرف المصرية، إلى مستوى عند 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

تداول سعر صرف العملة الأوروبية، أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.99 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عند قيمة 18.99 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع تعرض شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي المصرى” من حيث الأصول مستويات سعر صرف الأوروبي مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

ووفقاً آخر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية، أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شركات الصرافة المصرية، إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبحسب رصد بوابة المال الإلكترونية على أحدث تقرير على أسعار العملات، عرضت شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي يمكن للعملاء الحصول على اليورو عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف العملة الأوروبية أمام نظيره المصري على مستويتها، اليوم، عند 18.05 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وفي نهاية التعاملات الآسبوعية بلغت بنوك البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي السعر الأعلى للعملة الأوروبية في السوق المحلية عند 19.11 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب رصد منصة المال الإلكترونية .. تتراوح أسعار سعر صرف اليورو شراء وبيع بين 18.93 و19.69 جنيه للشراء، و19.18، و19.19 جنيه للبيع، داخل السوق المصرفية.