سعر اليورو اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري متوسط سعر صرف بلغ 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري والذي قرر الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 %، وفي هذا التقرير ترصد جريدة المال حركة صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية في عدد من مواقع البنوك العاملة في مصر، من بينها بنوك خاصة وأجنبية.

قال البنك الأهلي القطري إن سعر اليورو سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.29 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس: 33.40 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

حقق سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.38 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

قدّر البنك المصري الخليجي سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام العملة المصرية: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري

جاء سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مسجلًا: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

قدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر

اليوم بـ: 33.39 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.