سعر اليورو اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 31-3-2023 أمام الجنيه المصري إلى متوسط سعر صرف 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع في البنك المركزي المصري، والذي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، وهذا التقرير التفصيلي ترصد فيه جريدة المال حركة صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية التي تعمل في الجهاز المصرفي المصري، بحسب ما توضحه مواقعها الإلكترونية.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن سعر اليورو أمام العملة المصرية وصل إلى: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر إلى: 33.38 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.29 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

قال موقع بنك التنمية الصناعية إن سعر اليورو بلغ: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي إلى: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.