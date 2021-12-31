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سعر اليورو اليوم الجمعة 31-12-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 31-12-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.737 جنيه للشراء، و17.849 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية اخري جاء مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر 17.68 جنيه للشراء، و17.85 للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول، 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تداولت مستويات سعر صرف اليورو عند 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

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سعر اليورو في بنك المشرق

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصل مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 17.73 جنيه للشراء، و17.87 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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