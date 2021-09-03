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سعر اليورو اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

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فاطمة إمام 12:00 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 12:00 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 3-9-2021 على استقرارها مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.534 جنيه للشراء، و18.654 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى صعيد سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة فقد سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعلى صعيد سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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