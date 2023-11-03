سعر اليورو اليوم الجمعة 3-11-2023 في مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 3-11-2023 في مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في أولي أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 32.84 جنيه للشراء، و32.95 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في ، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.43 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و32.97 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.73 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.