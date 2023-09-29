سعر اليورو اليوم الجمعة 29-9-2023 أمام الجنيه

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 29-9-2023، مستوى صرف مستقر بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية 32.51 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.53 جنية للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 32.45 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ مستوى صرف عند: 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.32 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.31 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.43 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب إلى 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.