سعر اليورو اليوم الجمعة 29-7-2022

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، حسب ختام تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وبحسب ماكينات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا عن سعر صرف اليورو.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل في البنك الأهلي المصري سعر اليورو ، 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وذلك بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 19.12 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو بالبنك الأهلي القطري 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي أمام الجنيه، 19.08 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية، 19.06 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.