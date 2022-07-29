سعر اليورو اليوم الجمعة 29-7-2022 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، على استقراراه عند 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، حسب ختام تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا عن أسعار الصرف بحسب ماكينات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري على مستواه، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث بفروع البنك.

سعر العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر على مستوياته الأخيرة، عند 19.12 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عن] آخر مستوياته ليوم أمس الخميس، في البنك التجاري الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث لفروع البنك.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وحافظ سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، على مستوياته الأخيرة، عند 19.21 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

ومازال سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه عند 19.08 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية، على مستواه عند 19.06 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي على آخر مستوى وصل إليه، عند 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.