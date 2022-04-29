سعر اليورو اليوم الجمعة 29-4-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار أسعار اليورو اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وكما بينت شاشات التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري إلى 19.34جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل نظيره المصري عند 18.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع،، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت اخر التحديثات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.49جنيه للشراء، 19.74جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبينت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.