سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو اليوم على نفس مستويات أمس الخميس الماضي، أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة لعطلة القطاع المصرفي، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. بلغ متوسط سعر صرف اليورو…

حافظ سعر اليورو اليوم على نفس مستويات أمس الخميس الماضي، أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة لعطلة القطاع المصرفي، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.



بلغ متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع عند مستوى 18.93، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما حققت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يعرض أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع. صرف اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعن سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 18.86 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغت مستويات سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

تداول سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

بينت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

حققت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.

