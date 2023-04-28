سعر اليورو اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك والقطاع المصرفي المصري، ولازالت تحقق العملة الأوروبية تفاوتًا في سعرها بين الشراء، كما استطاعت كسر حاجز الـ 34 جنيهًا في الشراء منذ أيام ثم عادت بنهاية تعاملات الخميس إلى أقل من 34 ببضعة قروش، فيما حققت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 33.92 جنيه للشراء، 34.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 33.97 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 34.03 جنيه للشراء، 34.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 34.03 جنيه للشراء، 34.33 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سعر

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.