سعر اليورو اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الجمعة 28-4-2023 استقرارًا ملحوظًا أمام العملة المصرية، وظلت العملة الأوروبية طوال الأسابيع الماضية تتأرجح بين 33 و34 جنيهًا للشراء والبيع، وفي حين استطاع سعر البيع الوصول مبكرًا إلى 34 جنيهًا فإن سعر الشراء ظل مترددًا حتى استطاع الوصول، وأخيرًا حقق السعران في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع، وترصد جريدة “المال” حركة صرف العملة الأوروبية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة اليورو في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 34.03 جنيه للشراء، 34.40 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 33.97 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 34.03 جنيه للشراء، 34.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر

اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 33.92 جنيه للشراء، 34.23 للبيع.