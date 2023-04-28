سعر اليورو اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبوظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر عملة اليورو في ميد بنك
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 34.03 جنيه للشراء، 34.40 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 33.97 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 34.03 جنيه للشراء، 34.33 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر
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