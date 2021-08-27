سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وطبقًا للرصد الذي أجرته جريدة «المال» حيث سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مستويات سعر صرف اليور أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، فقد سجلت 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

اظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبحسب لتقرير “المال” على أسعار العملات الأجنبية، فقد سجلت أسعار شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقرت مستويات سعر صرف اليورو للشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفيما يخص سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.