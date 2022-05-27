سعر اليورو اليوم الجمعة 27-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الجمعة 27 مايو 2022، أمام الجنيه المصري نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهر آخِر التحديثات استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبيّنت التحديثات الأخيرة استقرار سعر صرف اليورو بتعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.76 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وصعد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.77 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت التحديثات الاخيرة على شاشات التداولات وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى19.79جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.