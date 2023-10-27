سعر اليورو اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية استقرار سعر اليوم الجمعة 27-10-2023 امام الجنيه المصري، على نفس المستويات المعلنة على شاشات التدولات اللحظية أمس في السوق المحلية، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية في مصر إلى 32.47 جنيه للشراء، و32.59 للبيع،وفقًا لاخر تحديث على الرسمي للبنك المركزي على بأحد صفحاته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها التالي سعري الشراء والبيع للعملة الأوروبية في السوق الرسمي والتي جاءت عند:

سعر اليورو في بنك SAIB

عرضت بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.52 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أبقى بنك الكويت الوطني على سعر اليورو أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند مستوى 32.49 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في مصرف أبوظبي الإسلامي

على نفس مستويات أمس عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى32.57 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

حافظ البنك الأهلي المصري على سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.36 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيا جاء سعر اليورو داخل الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.46 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكترونية ببنك القاهرة إلى مستويات 32.46 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

على الموقع الإلكتروني لبنك مصر جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.38 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

حافظ البنك المصري الخليجي على سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي عند 32.48 جنيه للشراء،و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بموقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني عند مستويات 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.