سعر اليورو اليوم الجمعة 26-8-2022 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة 26-8-2022 بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية إلى مستوى: 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب تحديثات المواقع الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي ATM.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.10 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي مستوى 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر صرف اليورو في بنك مصر مستوى: 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر اليورو اليوم 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر، سجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، 19.07 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

وسجل في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو: 19.08 جنيه للشراء، و 19.27 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 19.06 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.