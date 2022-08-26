سعر اليورو اليوم الجمعة 26-8-2022 مقابل الجنيه

حقق سعر اليورو اليوم الجمعة 26-8-2022، استقرارًا نسبيًا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ووصل متوسط أسعار العملة الأوروبية، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وتستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع.

سعرعملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، 19.47 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

حقق سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 18.97 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 19.07 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك بلوم مصر، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.