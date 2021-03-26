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سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021 في البنوك المصرية

استقر سعراليورو الأوروبي اليوم 26 مارس 2021، في أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، بعده تكبده خسائر طفيفة أمام الجنيه المصري بنهاية تداولات أمس الخميس، حيث يميل مؤشر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية للاتجاه الهابط مقابل الجنيه داخل سوق…

‫محمود الصباغ‬‎ 11:37 ص, الجمعة, 26 مارس 21 11:37 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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استقر سعراليورو الأوروبي اليوم 26 مارس 2021، في أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، بعده تكبده خسائر طفيفة أمام الجنيه المصري بنهاية تداولات أمس الخميس، حيث يميل مؤشر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية للاتجاه الهابط مقابل الجنيه داخل سوق الصرف، ليصل إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو على نفس تعاملات أمس داخل البنك الأهلي المصرى أمام الجنيه، ليأتي عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلع سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك HSBC، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغت مستويات صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.60 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

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صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفيما يخص سعر صرف اليورو للأفراد والشركات داخل البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية- 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وبحسب مؤشرات التداول داخل السوق المصرية يقدم بنكا مصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني اليوروعند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وأظعر تقرير “المال” أن سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويواصل بنك مصر إيران في عرضه لأدنى مستوى اليوم على مستوى القطاع المصرفي المصري عند 18.51 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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