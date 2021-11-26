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سعر اليورو اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

بنك مصر يعرض السعر عند 17.51 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 12:41 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 12:41 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة على نفس مستويات أمس داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات أمام نظيره الجنيه المصري، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب المسح اليومي الذي تقدمة بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر اليورو في بنك مصر

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية اخرى أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وتعرض شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو أمام الجنيه مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس يعرض البنك الأهلي الكويتي جاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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