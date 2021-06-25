سعر اليورو اليوم الجمعة 25-6-2021 في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر لليورو في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 25-6-2021 على نفس مستويات أمس داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسيوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب المسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

استقرت اسعار شراء وبيع اليورو في بنك بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس وصل اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.69 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، جاء سعر اليورو مقابل الجنيه داخل شركة مصر للصرافة إلى ، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمة خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاءت مستويات بيع العملة الأوروبية الموحدة داخل السوق المصرية بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر جاء سعر شراء وبيع اليورو الأوروربي عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

جاءت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي لتالي عند18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي المستوى الأعلى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 18.63 جنيه للشراء.