وصل سعر اليورو اليوم الجمعة 25-11-2022 أمام الجنيه المصري إلى 25.48 جنيه للشراء، 25.57 للبيع، بحسب آخر تحديث صدر عن البنك المركزي المصري لمتوسط سعر الصرف مساء الخميس، قبيل العطلة الأسبوعية التي بدأت اليوم للقطاع المصرفي المصري، وشهدت العملة الأوروبية الأسبوع الماضي تباينًا ملحوظًا، وبنهاية تعاملات أمس ارتفعت 20 قرشًا، وترصد جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.41 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.49 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.45 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.42 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 25.53 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 25.44 جنيه للشراء، 25.65 للبيع.