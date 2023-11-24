سعر اليورو اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه المصري

عرضت المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر سعر اليوم الجمعة 24-11-2023 أمام الجنيه المصري على نفس المستويات بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس الخميس بشاشات التداولات اللحظية، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط العملة الأوروبية إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع، بحسب التحديث الأخير للموقع الرسمي المركزي المصري بشاشة متوسط أسعار العملات في مصر، لتعرض المال في التقرير التالي العملة الأوروبية في البنوك عند:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 33.51 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر في البنك الأهلي المصري

وصل اليورو مقابل الجنيه المصري بموقع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك القاهرة عند 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالمنصة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان: 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالموقع الرسمي لـبنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالمنصة الإلكترونية للبنك الإسكندرية إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالمنصة الإلكترونية لبنك أبو ظبي التجاري: 33.58 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك قناة السويس 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية عند 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر مقابل العملة المصرية بالمنصة الإلكترونية لمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.63 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك البركة عند 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل العملة المصرية بالمنصة الإلكترونية للمصرف المتحد33.41 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.