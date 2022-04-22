أظهرت التحديثات الأخيرة على شاشات التداولات اللحظية بالبنوك استقرار سعر صرف اليورو اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، على مستويات أمس مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.903 جنيه للشراء، و20.017 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو الأوروبي على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبحسب اخر تحديث لشاشات التداولات الحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات الصباحية وصول سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.