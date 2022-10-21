سعر اليورو اليوم الجمعة 21-10-2022 أمام الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 21-10-2022 مقابل الجنيه المصري، بعد موجة من الصعود والهبوط على مدار الأيام الماضية، وكانت العملة الأوروبية قد سجلت ارتفاعًا قدره 6 قروش في سعر الشراء و7 في سعر البيع بنهاية تعاملات الخميس، ووصل متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري، وفق التحديث الصادر مساء أمس إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.32 للبيع، وترصد «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي، إن سعر اليورو وصل إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 19.16 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك كريدي أجريكول

ذكر بنك كريدي أجريكول، أن سعر اليورو سجل 19.15 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

أوضح بنك المشرق، أن سعر اليورو بلغ 19.12 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في ميد بنك

أشارت قوائم ميد بنك، إلى أن سعر اليورو وصل إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

قدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو اليوم بـ 19.12 جنيه للشراء، و19.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية، سعر اليورو بـ 19.15 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.30 للبيع، محققًا انخفاضًا قدره 9 قروش في سعر الشراء، و6 قروش في سعر البيع، حسب تحديث موقع البنك عصر الجمعة.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

قدّر بنك قناة السويس، سعر اليورو بـ 19.14 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.14 جنيه للشراء، و19.35 للبيع.