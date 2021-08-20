بنـــوك

سعر اليورو اليوم الجمعة 20 -8-2021 في البنوك المصرية

ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع في بنك مصر
فاطمة إمام 1:20 م, الجمعة, 20 أغسطس 21 1:20 م, الجمعة, 20 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 أمام نظيره المصري في السوق المصرية على مستويات أمس الخميس ، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية، وبحسب آخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية. وبحسب الرصد سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.345 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 4 قروش داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  البنك التجاري الدولي يعلن عن إطلاق بطاقة «Cashback» الائتمانية الجديدة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

على مستويات أمس جاءت أسعار صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند 18.25 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة عربية للتنمية بقيمة 800 مليون جنيه

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصلت أسعار شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بين 18.22 جنيه، و18.34 جنيه للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاءت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 18.48 جنيه للشراء، و18.52 للبيع في بداية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

على أسعار أمس نفسها جاء صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  توالي ارتداد سعر الدولار من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الين

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بحسب آخِر تقارير المال على أسعار العملات وصل سعر سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

فاطمة إمام 1:21 م, الجمعة, 20 أغسطس 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 20-8-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 1:17 م, الجمعة, 20 أغسطس 21

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:57 م, الخميس, 19 أغسطس 21

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:53 م, الخميس, 19 أغسطس 21

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:35 م, الخميس, 19 أغسطس 21

استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:16 م, الخميس, 19 أغسطس 21