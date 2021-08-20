سعر اليورو اليوم الجمعة 20 -8-2021 في البنوك المصرية

ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 أمام نظيره المصري في السوق المصرية على مستويات أمس الخميس ، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية، وبحسب آخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية. وبحسب الرصد سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.345 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 4 قروش داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

على مستويات أمس جاءت أسعار صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند 18.25 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصلت أسعار شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بين 18.22 جنيه، و18.34 جنيه للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاءت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 18.48 جنيه للشراء، و18.52 للبيع في بداية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

على أسعار أمس نفسها جاء صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بحسب آخِر تقارير المال على أسعار العملات وصل سعر سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.