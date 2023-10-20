سعر اليورو اليوم الجمعة 20-10-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 20-10-2023 أمام الجنيه على مستويي الشراء والبيع المعلن أمس بشاشات التداولات اللحظية، وذلك نتيجة لعطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة عند 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته الرسمية المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وخلال السطور التالية تعرض المال نيوز في تقرير التالي آخر سعر لليورو في السوق المصرفية:

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه أمام العملة المحلية بالبنك المصري الخليجي عند 32.47 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الكويت الوطني

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدينار الكويتي بموقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني عند 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند 32.37 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

كما أبقى بنك أبوظبي التجاري على سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.31 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

استقر سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بموقع ميد بنك الإلكتروني عند مستوى 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أبقى بنك الإسكندرية على سعر أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكتروني عند مستوى 32.47 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

ببنك المصرف المتحد استقر سعر اليورو ببنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.31 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال وصول سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكتروني عند 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

كما حافظ بنك مصر على سعر اليورو أمام نظيره المصري بموقعه الإلكتروني عند مستويات 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 32.47 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.